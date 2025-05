Exposition de photos – Saint-Pois, 14 juin 2025 14:00, Saint-Pois.

Manche

Exposition de photos Mairie Saint-Pois Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Exposition de photos à la Mairie de Saint Pois.

Du samedi 14 au dimanche 22 juin 2025.

Le vernissage aura lieu le samedi 14 à 19h.

Exposition de photos à la Mairie de Saint Pois.

Du samedi 14 au dimanche 22 juin 2025.

Le vernissage aura lieu le samedi 14 à 19h. .

Mairie

Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 59 80 42

English : Exposition de photos

Photo exhibition at Saint Pois Town Hall.

From Saturday June 14 to Sunday June 22, 2025.

Opening on Saturday 14 at 7pm.

German :

Fotoausstellung im Rathaus von Saint Pois.

Von Samstag, den 14. bis Sonntag, den 22. Juni 2025.

Die Vernissage findet am Samstag, den 14. um 19 Uhr statt.

Italiano :

Mostra fotografica presso il Municipio di Saint Pois.

Da sabato 14 a domenica 22 giugno 2025.

Il vernissage si terrà sabato 14 alle 19.00.

Espanol :

Exposición fotográfica en el Ayuntamiento de Saint Pois.

Del sábado 14 al domingo 22 de junio de 2025.

La inauguración tendrá lugar el sábado 14 a las 19.00 horas.

L’événement Exposition de photos Saint-Pois a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Villedieu-les-Poêles