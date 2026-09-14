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AGENDA · Pontarlier

Exposition de photos Stainacre Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy Pontarlier

mercredi 18 novembre 2026 · Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy
Adresse
69 Rue de la République
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Exposition de photos Stainacre

Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 10:00:00
fin : 2026-12-02 12:00:00

Date(s) :
2026-11-18

Organisé par les Amis du Musée de Pontarlier.
À l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition, les Amis du Musée de Pontarlier rendent hommage au photographe pontissalien bine connu Paul Stainacre. À travers une sélection de photographies, l’exposition dévoile son regard sensible sur le Haut-Doubs, ses paysages, ses habitants.
Entrée gratuite.   .

Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12  contact@admdp.com

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English : Exposition de photos Stainacre

L’événement Exposition de photos Stainacre Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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