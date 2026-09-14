Exposition de photos Stainacre Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Exposition de photos Stainacre

Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 10:00:00

fin : 2026-12-02 12:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Organisé par les Amis du Musée de Pontarlier.

À l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition, les Amis du Musée de Pontarlier rendent hommage au photographe pontissalien bine connu Paul Stainacre. À travers une sélection de photographies, l’exposition dévoile son regard sensible sur le Haut-Doubs, ses paysages, ses habitants.

Entrée gratuite. .

Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Exposition de photos Stainacre

L’événement Exposition de photos Stainacre Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS