Exposition de photos Stainacre Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy Pontarlier
mercredi 18 novembre 2026 · Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Exposition de photos Stainacre
Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy 69 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 10:00:00
fin : 2026-12-02 12:00:00
Date(s) :
2026-11-18
Organisé par les Amis du Musée de Pontarlier.
À l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition, les Amis du Musée de Pontarlier rendent hommage au photographe pontissalien bine connu Paul Stainacre. À travers une sélection de photographies, l’exposition dévoile son regard sensible sur le Haut-Doubs, ses paysages, ses habitants.
Entrée gratuite. .
Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
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English : Exposition de photos Stainacre
L’événement Exposition de photos Stainacre Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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