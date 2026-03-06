Exposition de photos sur les violences faites aux femmes Café-Lecture La Clef Brioude
Exposition de photos sur les violences faites aux femmes Café-Lecture La Clef Brioude vendredi 6 mars 2026.
Exposition de photos sur les violences faites aux femmes
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-06
Pour qu’un jour les femmes vivent leur vie sans que la violence ne leur enlève leurs rêves, leurs envies, leurs droits… Une expo photo pour interpeller sur le fléau que sont les violences faites aux femmes.
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com
English :
So that one day women can live their lives without violence taking away their dreams, their desires, their rights? A photo exhibition to raise awareness of the scourge of violence against women.
