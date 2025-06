Exposition de photos sur toile »obliques » Le Préau des Arts Nyons 27 juin 2025 07:00

Drôme

Exposition de photos sur toile »obliques » Le Préau des Arts 8 rue Pierre Toesca Nyons Drôme

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-07-03

2025-06-27

Exposition de photographies d’Alain Daubert

Avec ses photos imprimées sur toile, il offre une représentation décalée de son

environnement en zoomant sur des détails de l’ordinaire… pour les restituer devenus insolites.

Vernissage le 27 juin

Le Préau des Arts 8 rue Pierre Toesca

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 23 99 52 gpan.nyons@gmail.com

English :

Photography exhibition by Alain Daubert

With his photos printed on canvas, he offers a shifted representation of his environment

environment, zooming in on details of the ordinary? and rendering them as unusual.

Opening June 27

German :

Ausstellung von Fotografien von Alain Daubert

Mit seinen auf Leinwand gedruckten Fotos bietet er eine verzerrte Darstellung seiner Umgebung

umgebung, indem er auf alltägliche Details zoomt, um sie als ungewöhnlich wiederzugeben.

Vernissage am 27. Juni

Italiano :

Mostra di fotografie di Alain Daubert

Con le sue foto stampate su tela, l’artista offre una rappresentazione spostata del suo ambiente, zoomando su dettagli ordinari e rendendoli insoliti

zoomando su dettagli dell’ordinario e rendendoli insoliti.

Inaugurazione il 27 giugno

Espanol :

Exposición de fotografías de Alain Daubert

Con sus fotos impresas sobre lienzo, ofrece una representación desplazada de su entorno haciendo zoom en los detalles de lo ordinario para convertirlos en insólitos

acercándose a los detalles de lo ordinario… y convirtiéndolos en insólitos.

Inauguración el 27 de junio

