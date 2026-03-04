Exposition de pièces de faïence « Bleu de Nevers » – Prélude au concert à la Maison de la Culture, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

Exposition de pièces de faïence « Bleu de Nevers » – Prélude au concert à la Maison de la Culture Dimanche 15 mars, 15h30 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre

Tous publics, dès 8 ans. Gratuit sans inscription. Lieu de RDV : La Maison de la culture

Avant le concert « Bleu de Nevers » de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers dirigé par Yann Bail, venez découvrir des faïences exceptionnelles qui montrent la maîtrise des artisans de Nevers grâce à des médiatrices du musée de la Faïence et des Beaux-Arts.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre du concert « Bleu de Nevers » conférence animation

Ville de Nevers