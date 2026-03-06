Exposition de Pierre Cornière Galerie Le Triphasé Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Car, c’est quand on le croit pour de bon à l’arrêt que le peintre à nouveau s’élance, ouvre une voie inexplorée, même si dans l’atelier la recette n’a pas changé : Atteindre au sublime par la rusticité des moyens.Voici qu’apparaissent depuis peu des compositions qui semblent – faux-semblant – aléatoires, au cœur d’une peinture liquide, ample, profuse : L’apesanteur, l’aérien à nouveau, avec le bouquet changeant de ces « Marécages du Ciel » dont on ne sait s’ils sont plutôt nuages que fragments de vie ou de parchemins, souvenirs de lumières d’enfance ou encore morceaux de toiles mangées… au mythe. Rothko lui aussi se référerait continuellement à la mythologie.Un autre regard encore pourrait conduire à penser que cette nouvelle période serait présentée pour présenter la synthèse des précédentes : Thèse, antithèse… A ceci près que la peinture de Pierre Cornière est tout sauf une démonstration. Elle est une quête, une espérance, une supplique, et non un système. D’ailleurs, un joyau met toujours la raison à son service et non l’inverse. Contentons-nous donc d’accueillir sans jugement ces brisures de soleil dans la nuit relative du peintre, ces toiles comme des voiles agitées d’une « Autre Rive » couturées de folles espérances et de chagrins, ou comme d’anciennes tankas mordorées fatiguées par les assauts des chers vents himalayens… Plus que jamais, peut-être, avec ces symphonies faussement muettes, Cornière mène le troupeau des rythmes à la baguette : Les peintres, après tout sont-ils autre chose que des musiciens qui se seraient trompés de solfège, tout comme les musiciens sont des poètes qui se sont trompés de paroles ?…Pour finir, une image dans mon souvenir : Celui de ces deux jeunes femmes vues dans un lieu de paix près de Nantes, il ya quelques années, pleurant tout en méditant devant une toile de Pierre Cornière baignée de cette musique indienne qu’il affectionne tant…Plus bel hommage est-il nécessaire ?Exposition visible du 12 mars au 11 avrilVernissage le jeudi 12 mars de 18h à 21hGalerie ouverte tous les jours, sauf les dimanche et lundi, de 14h à 19h et sur rendez-vous.

Galerie Le Triphasé Centre-ville Nantes 44000

06 81 17 06 90 https://www.letriphase.com/ 06 81 17 06 90 https://www.letriphase.com/fr/pierre-corniere



