EXPOSITION DE PIROSKA FEKETE Sode

EXPOSITION DE PIROSKA FEKETE

LA TOUR DE SODE Sode Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-04

Peintures sur le thème « des couleurs de la nature et des paysages »

Entrée libre .

LA TOUR DE SODE Sode 31110 Haute-Garonne Occitanie piroskart31@gmail.com

English :

Paintings on the theme « colors of nature and landscapes »

German :

Gemälde zum Thema « Farben der Natur und der Landschaften »

Italiano :

Dipinti sul tema « I colori della natura e dei paesaggi »

Espanol :

Pinturas sobre el tema « los colores de la naturaleza y los paisajes »

