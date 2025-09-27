EXPOSITION DE PIROSKA FEKETE Sode
EXPOSITION DE PIROSKA FEKETE Sode samedi 27 septembre 2025.
EXPOSITION DE PIROSKA FEKETE
LA TOUR DE SODE Sode Haute-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-09-27 16:00:00
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-10-04
Peintures sur le thème « des couleurs de la nature et des paysages »
Entrée libre .
LA TOUR DE SODE Sode 31110 Haute-Garonne Occitanie piroskart31@gmail.com
English :
Paintings on the theme « colors of nature and landscapes »
German :
Gemälde zum Thema « Farben der Natur und der Landschaften »
Italiano :
Dipinti sul tema « I colori della natura e dei paesaggi »
Espanol :
Pinturas sobre el tema « los colores de la naturaleza y los paisajes »
