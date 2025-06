Exposition De piscibus Dessiner la faune marine de Aldrovandi à l’époque contemporaine Muséum d’histoire naturelle La Rochelle 5 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Exposition De piscibus Dessiner la faune marine de Aldrovandi à l’époque contemporaine Muséum d’histoire naturelle Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

droit d’entrée au musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-05

fin : 2025-01-15

Date(s) :

2025-07-05

Une nouvelle exposition qui se tient au Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle.

.

Muséum d’histoire naturelle Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25

English : Exhibition De piscibus Dessiner la faune marine de Aldrovandi à l’époque contemporaine

During the vacations, the Museum offers workshops, tours and screenings based on its collections. Activities for children or to share with the whole family.

German : Ausstellung De piscibus Dessiner la faune marine de Aldrovandi à l’époque contemporaine

Das Museum bietet während der Ferien Workshops, Besichtigungen und Filmvorführungen rund um die Sammlungen des Museums an. Aktivitäten für Kinder oder zum Teilen mit der Familie.

Italiano :

Una nuova mostra al Museo di Storia Naturale di La Rochelle.

Espanol : Exposicion De piscibus Dessiner la faune marine de Aldrovandi à l’époque contemporaine

Durante las vacaciones, el Museo ofrece talleres, visitas y proyecciones basadas en sus colecciones. Actividades para niños o para compartir con toda la familia.

L’événement Exposition De piscibus Dessiner la faune marine de Aldrovandi à l’époque contemporaine La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-23 par La Rochelle Tourisme