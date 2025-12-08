Exposition de planches de bande dessinée Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil

Exposition de planches de bande dessinée

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 10:00:00

fin : 2025-12-28 16:00:00

Date(s) :

2025-12-08

Planches originales de la bande dessinée Pillow Man de Théo Calméjane

Organisé par le Collectif des bibliothèques du Pays bigouden sud. .

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 25 55

English : Exposition de planches de bande dessinée

L’événement Exposition de planches de bande dessinée Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Destination Pays Bigouden