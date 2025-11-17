Exposition de planches originales de bande dessinée et de documents d’archives Rochefort

Exposition de planches originales de bande dessinée et de documents d’archives

4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-11-17

fin : 2025-12-19

2025-11-17

Quand la fiction dialogue avec l’histoire.

4 rue du Port Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 74 90 shd-rochefort.contact.fct@intradef.gouv.fr

English : Exhibition of original comic book plates and archival documents

When fiction meets history.

German : Ausstellung von Original-Comiczeichnungen und Archivdokumenten

Wenn Fiktion und Geschichte aufeinandertreffen.

Italiano :

Quando la fiction incontra la storia.

Espanol :

Cuando la ficción se encuentra con la historia.

