Exposition de planches originales de bande dessinée et de documents d’archives

4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-20

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-01-20

Quand la fiction dialogue avec l’histoire.

.

4 rue du Port Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 74 90 shd-rochefort.contact.fct@intradef.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exhibition of original comic book plates and archival documents

When fiction meets history.

L’événement Exposition de planches originales de bande dessinée et de documents d’archives Rochefort a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan