Exposition de plans et dessins Corbie, abbatiale Saint-Pierre Corbie

Exposition de plans et dessins 20 et 21 septembre Corbie, abbatiale Saint-Pierre Somme

ouvert et gratuit pour toutes et tous

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite commentée par l’auteur de dessins et de plans de l’abbatiale.

Corbie, abbatiale Saint-Pierre Corbie Corbie 80800 Somme Hauts-de-France https://musee-des-amis-du-vieux-corbie.jimdosite.com/ La nef subsistante de l’abbatiale Saint-Pierre de Corbie a été reconstruite au XVIIIe siècle. Dans l’entrée, Maxime Joron, membre de l’association Les Amis du vieux Corbie exposera ses dessins et ses plans de l’église abbatiale avant sa mutilation au XIXe siècle. Parking devant l’abbatiale et sur la place de la République.

