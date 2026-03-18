Exposition de plein air À travers la vitrine Square du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny Le Puy-en-Velay

Exposition de plein air À travers la vitrine

Square du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 1 Rue Auguste Aymard Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-11

Les devantures de commerces de l’Agglomération du Puy-en-Velay se font tirer le portrait sous l’objectif d’Agathe Waechter. Une manière de mettre en avant un patrimoine oublié de notre quotidien.

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Square du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 1 Rue Auguste Aymard Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Agathe Waechter takes pictures of shopfronts in the Puy-en-Velay urban area. A way of highlighting a forgotten part of our everyday heritage.

L’événement Exposition de plein air À travers la vitrine Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay