Exposition de plein air Eau source du patrimoine Brives-Charensac
Exposition de plein air Eau source du patrimoine Brives-Charensac samedi 13 juin 2026.
Exposition de plein air Eau source du patrimoine
Bords de Loire, plaine d’Audinet Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-06-13
Élément indispensable à notre vie, l’eau nous constitue et nous entoure. Sous l’objectif de Jérémie Mazet, cette exposition dévoile les paysages du Velay façonnés par l’eau.
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Bords de Loire, plaine d’Audinet Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40
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English :
Water is an essential element of life, forming and surrounding us. Through the lens of Jérémie Mazet, this exhibition reveals the Velay landscapes shaped by water.
L’événement Exposition de plein air Eau source du patrimoine Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay