EXPOSITION DE PLUME ET D’ECORCE Octon vendredi 13 mars 2026.
1 Chemin de Ricazouls Octon Hérault
2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
Exposition Pascale Plumail et Jean-Luc Fau.
PASCALE PLUMAIL
Regarder un oiseau, n’est-ce pas se rappeler la beauté et la magie du vivant ?
En prenant le temps, le visiteur est convié dans un espace, celui de la contemplation, de l’imaginaire, et du lien sensible avec la nature.
JEAN-LUC FAU
Après quelques années de travail autour de la forêt et du sous-bois, j’ai ressenti le désir de lever les yeux en lisant cette phrase de G.Choulet À la cime des arbres repose délicatement le ciel .
Originaire du nord-Aveyron, Jean-Luc Fau est peintre, musicien puis cuisinier étoilé à Rodez jusqu’en 2017. Depuis, il se consacre entièrement à la peinture.
Organisé par le VAM Octon et PARC Pôle Artistique Réseau Culture Octon
En partenariat avec PAYSABRE, Mairie d’Octon, Artiste Occitanie .
1 Chemin de Ricazouls Octon 34800 Hérault Occitanie +33 6 73 88 57 05 vam.parc.octon@gmail.com
English :
Pascale Plumail and Jean-Luc Fau exhibition.
