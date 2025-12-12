Exposition de pochettes vinyles Bibliothèque Andrée Chedid Paris
Exposition de pochettes vinyles Bibliothèque Andrée Chedid Paris jeudi 15 janvier 2026.
En ce début d’année, les artistes féminines emblématiques de la soul et du disco : Gladys Knight, Roberta Flack, Diana Ross et bien d’autres encore seront à l’honneur !
Découvrez dès le 15 janvier notre exposition d’une trentaine de pochettes vinyles dans l’espace Musique Cinéma.
Entrée libre
Du jeudi 15 janvier 2026 au samedi 28 février 2026 :
gratuit Public adultes.
Date(s) :
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr