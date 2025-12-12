Exposition de pochettes vinyles Bibliothèque Andrée Chedid Paris

En ce début d’année, les artistes féminines emblématiques de la soul et du disco : Gladys Knight, Roberta Flack, Diana Ross et bien d’autres encore seront à l’honneur !

Découvrez dès le 15 janvier notre exposition d’une trentaine de pochettes vinyles dans l’espace Musique Cinéma.

Entrée libre

Du jeudi 15 janvier 2026 au samedi 28 février 2026 :

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr