Exposition de portraits brodés de femmes inspirantes Médiathèque municipale D’ayguesvives Ayguesvives

Entrée libre

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

L’exposition des portraits brodés de femmes permet de mettre en valeur le travail collectif et engagé des brodeuses qu’elles soient professionnelles ou débutantes. Les femmes sont à l’honneur dans cette galerie de portraits. L’entrée est libre et s’adresse à tout public.

L’équipe de la médiathèque met en valeur les documents (documentaire, roman, musique, film) liés à ces personnalités et à cet art de la broderie qui permet un temps d’échanges avec le public.

Médiathèque municipale D'ayguesvives Place du Fort 31450 Ayguesvives

