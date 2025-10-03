Exposition de portraits brodés de femmes inspirantes Médiathèque municipale D’ayguesvives Ayguesvives

Exposition de portraits brodés de femmes inspirantes 3 et 4 octobre Médiathèque municipale D’ayguesvives Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

L’exposition des portraits brodés de femmes permet de mettre en valeur le travail collectif et engagé des brodeuses qu’elles soient professionnelles ou débutantes. Les femmes sont à l’honneur dans cette galerie de portraits. L’entrée est libre et s’adresse à tout public.
L’équipe de la médiathèque met en valeur les documents (documentaire, roman, musique, film) liés à ces personnalités et à cet art de la broderie qui permet un temps d’échanges avec le public.

Médiathèque municipale D’ayguesvives Place du Fort 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie 0561272243 http://mediatheque-de-lhers.fr Parking
Dominique Pascal