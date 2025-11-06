Exposition de portraits de plantes Boutique Maison chérie Montignac-Lascaux
Lorène Girard vous présente Elsa Bedetti, une artiste en Périgord qui, inspirée par la nature réalise des portraits de plantes d’une grande finesse.
Gravures aquarellées et limogravures aux teintes éclatantes saisissent le regard
Vernissage jeudi 6 novembre à 18h.
Boutique Maison chérie 1 Rue de Juillet Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 72 21 85 logirardeco@hotmail.fr
English : Exposition de portraits de plantes
Lorène Girard presents Elsa Bedetti, an artist from Périgord who, inspired by nature, creates portraits of plants with great finesse.
Watercolor etchings and limogravures in vibrant hues capture the eye
Opening Thursday, November 6, 6pm.
German : Exposition de portraits de plantes
Lorène Girard stellt Ihnen Elsa Bedetti vor, eine Künstlerin aus dem Périgord, die, inspiriert von der Natur, feinste Pflanzenporträts anfertigt.
Aquarellstiche und Limogravuren in leuchtenden Farbtönen erfassen den Blick
Vernissage am Donnerstag, den 6. November um 18 Uhr.
Italiano :
Lorène Girard vi presenta Elsa Bedetti, un’artista del Périgord che, ispirandosi alla natura, crea ritratti di piante con grande finezza.
Incisioni ad acquerello e limogravings dalle tonalità vivaci catturano lo sguardo
Inaugurazione giovedì 6 novembre alle 18.00.
Espanol : Exposition de portraits de plantes
Lorène Girard le presenta a Elsa Bedetti, una artista del Périgord que, inspirándose en la naturaleza, crea retratos de plantas con gran delicadeza.
Grabados en acuarela y limograbados en tonos vibrantes cautivan la mirada
Inauguración el jueves 6 de noviembre a las 18.00 horas.
