EXPOSITION DE PORTRAITS

33 rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-21

Une exposition de 480 portraits de Pradéens et Conflentois est proposée dans la galerie de la médiathèque du 21 au 30 avril.

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33 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 38 31 90 86

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English :

An exhibition of 480 portraits of Pradéens and Conflentois is on show in the media library gallery from April 21 to 30.

L’événement EXPOSITION DE PORTRAITS Prades a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI CONFLENT CANIGO