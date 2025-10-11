Exposition de poterie et céramique- Médiathèque Arinthod Médiathèque Arinthod
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-12-17
Exposition du 11 octobre au 17 décembre à la médiathèque d’Arinthod
“Leslie et ses élèves vous présentent leurs créations”. Une céramiste et potière, et les élèves de son atelier
Vernissage le samedi 11 octobre Ouvert à tous Gratuit .
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61
