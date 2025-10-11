Exposition de poterie et céramique- Médiathèque Arinthod Médiathèque Arinthod

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-12-17

2025-10-11

Exposition du 11 octobre au 17 décembre à la médiathèque d’Arinthod

“Leslie et ses élèves vous présentent leurs créations”. Une céramiste et potière, et les élèves de son atelier

Vernissage le samedi 11 octobre Ouvert à tous Gratuit .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61

