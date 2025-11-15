Exposition de poteries Atelier Terre

Place Robert Mottu Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-15

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-15

Exposition de poteries Atelier Terre à la Galerie du Caquetoire de Chaumont-sur-Tharonne.

Exposition de poteries Atelier Terre à la Galerie du Caquetoire de Chaumont-sur-Tharonne.

Vernissage le 15 novembre 2025 à 11h30.

Ouverture

– Semaine 15h 18h30

– Week-end 10h30 18h30.

Organisé par la commune et le Foyer Rural. .

Place Robert Mottu Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 00

English :

Pottery exhibition Atelier Terre at the Galerie du Caquetoire in Chaumont-sur-Tharonne.

German :

Töpfereiausstellung Atelier Terre in der Galerie du Caquetoire in Chaumont-sur-Tharonne.

Italiano :

Mostra di ceramiche Atelier Terre alla Galerie du Caquetoire di Chaumont-sur-Tharonne.

Espanol :

Exposición de cerámica Atelier Terre en la Galerie du Caquetoire de Chaumont-sur-Tharonne.

L’événement Exposition de poteries Atelier Terre Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Sologne Tourisme