Exposition de poteries Atelier Terre Chaumont-sur-Tharonne

Exposition de poteries Atelier Terre
Place Robert Mottu Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher
Exposition de poteries Atelier Terre à la Galerie du Caquetoire de Chaumont-sur-Tharonne.
Vernissage le 15 novembre 2025 à 11h30.
Ouverture
– Semaine 15h 18h30
– Week-end 10h30 18h30.
Organisé par la commune et le Foyer Rural. .
Place Robert Mottu Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 00
English :
Pottery exhibition Atelier Terre at the Galerie du Caquetoire in Chaumont-sur-Tharonne.
German :
Töpfereiausstellung Atelier Terre in der Galerie du Caquetoire in Chaumont-sur-Tharonne.
Italiano :
Mostra di ceramiche Atelier Terre alla Galerie du Caquetoire di Chaumont-sur-Tharonne.
Espanol :
Exposición de cerámica Atelier Terre en la Galerie du Caquetoire de Chaumont-sur-Tharonne.
