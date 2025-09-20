Exposition « De précieuses porcelaines » Musée Leblanc-Duvernoy Auxerre

Exposition « De précieuses porcelaines » 20 et 21 septembre Musée Leblanc-Duvernoy Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Compagnie française pour le commerce des Indes orientales est créée en 1664 par Colbert pour faire entrer le royaume de France dans le commerce international et concurrencer ainsi les puissantes compagnies néerlandaises et anglaises. Parmi les marchandises rapportées lors des expéditions françaises figurent de fines porcelaines orientales, d’abord chinoises, puis japonaises. Quelques pièces et documents (porcelaines, témoignages, plans) sont exceptionnellement présentés pour évoquer cette thématique au musée Leblanc-Duvernoy.

Musée Leblanc-Duvernoy 9bis Rue d’Egleny, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 33386180550 https://www.auxerre.fr/Attractive/Les-grands-equipements/Les-equipements-culturels/Musees http://www.auxerre.com Consacré à la céramique, le musée conserve et expose d’importantes collections de faïences révolutionnaires, patronymiques, auxerroises et de grés de Puisaye. Quatre tapisseries de la manufacture royale de Beauvais de la tenture de la Suite chinoise, datant du XVIIIe siècle et classées Monument historique. Meubles, tableaux, objets d’art des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. A6, N6, gare SNCF.

