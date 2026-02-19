Exposition de printemps 2026 de BRUM’ART Brumath

Exposition de printemps 2026 de BRUM’ART

Une très jolie exposition se tiendra au mois de mars à l’Espace La Fibule à Brumath. Elle a pour titre transparence et elle est organisée par l’association Brumathoise BRUM’ART qui regroupe autour de son Président Daniel Jung 16 artistes, tous habitant Brumath et ses proches villages.

BRUM’ART a choisi ce thème pour son exposition de printemps 2026 et ce sujet s’accorde parfaitement à la nouvelle saison qui s’annonce. On y croisera en effet une centaine d’œuvres pleines de poésie exprimant la transparence, tels ces splendides thermoformages de verres colorés, invitant à d’innombrables jeux de lumière mais aussi des inspirations issues de notre environnement naturel, l’eau, la rivière, l’étang, les gouttes perlant sur une feuille après une pluie bienfaisante, des portraits également, comme ce modèle, posant de trois quart et se révélant dans une posture bien limpide, presque juvénile, comme une renaissance, dans l’atelier du peintre. En pénétrant dans cette exposition, nous serons un peu comme des enfants impatients de voir les beaux jours arriver, rêvant de légèreté et de futures escapades estivales.

Chaque artiste développera le thème par diverses techniques peinture à l’huile ou à l’acrylique, aquarelle, pastel, la recherche de volumes, photographie et estampe.

Ce sera la 26ième exposition de printemps de BRUM’ART et cette année le vernissage aura lieu le vendredi 20 mars, le premier jour du printemps.

Au fil des années, BRUM’ART a su marquer de son empreinte le paysage culturel alsacien à travers des expositions toujours bien préparées.

Vernissage de l’exposition vendredi 20 mars 2026 à partir de 18h30.

Période d’exposition du 21 au 29 mars 2026 de 14h00 à 18h00.

Lieu d’exposition

Espace La FIbule

7 rue Jacques Kablé

67170 BRUMATH

Tél. 03 88 51 02 04

Coordonnées 48° 43′ 58¿ nord, 7° 42′ 33 est

(Nous recommandons le co-voiturage)

En transport en commun

À 20 min de Strasbourg par TER.

Ligne 10 du réseau Ritmo depuis la Gare de Haguenau (1 bus toutes les heures en journée). Arrêt devant la Mairie de Brumath. 0 .

7 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04

English :

A lovely exhibition will be held in March at the Espace La Fibule in Brumath. Titled transparence , it is organized by the Brumath association BRUM?ART, whose President, Daniel Jung, oversees 16 artists, all of whom live in Brumath and the surrounding villages.

