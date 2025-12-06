Exposition de printemps Mains Précieuses Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Exposition de printemps Mains Précieuses

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Exposition de printemps qui propose les œuvres de quatre artistes

Mélanie Mingues grès, Elie Bouisson plâtres et feuilles cousues, Karen Gossart et Corentin Laval vanneries contemporaines

Dans un écrin de verdure les pierres rousses jaillissent de terre, façonnées, taillées et assemblées jadis par des centaines de mains courageuses et précieuses.

La transmission d’un savoir faire, l’héritage d’un artisanat sont primordiaux afin que naisse un équilibre fécond entre nature et architecture .

Une beauté certaine surgit, vivifiante, porteuse de récits où l’homme et la matière dialoguent.

Envoutés par cette relation magique, conscients de perpétuer ce dialogue, Mélanie, Elie, Karen et Corentin transmettent et racontent leurs propres histoires dans un théâtre de formes et de lumières.

Aujourd’hui ces mains courageuses et précieuses modèlent, cousent, tressent à leur façon ; elles sont l’outil essentiel du rapport physique à la matière et à l’origine de leurs œuvres.

Depuis l’argile et l’eau, les feuilles, le plâtre, de l’osier et le bois, l’empreinte apparait comme la trace d’un souvenir, l’image d’un rêve à partager, celui d’un art au présent, sensoriel.

Depuis quelques années les expositions proposées au printemps à Ratilly mettent en valeur ce lien étroit entre l’art et l’artisanat.

Il est nécessaire que les œuvres fassent écho avec le lieu singulier, par son histoire et son environnement naturel préservé, au sein duquel elles sont présentées. .

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : Exposition de printemps Mains Précieuses

L’événement Exposition de printemps Mains Précieuses Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-03-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)