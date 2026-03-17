Exposition de printemps Fréville Saint Martin de l’If

Exposition de printemps

Fréville 110 Route de Caudebec Saint Martin de l’If Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-11

L’atelier Créa Déco vous ouvre ses portes à l’occasion des JEMA et de sa traditionnelle exposition de printemps.Nous vous proposerons tout un panel de créations textiles réalisé à la main au sein de l’atelier.Nous confectionnons des bannettes, des tabliers, des sacs, des trousses de toilette des articles pour enfants comme des bavoirs, des sorties de bain, des barrettes,des gilets de berger…Le lin étant une matière noble issue de notre territoire, nous avons à cœur de le travailler et de créer un certain nombres d’articles à partir de celui-ci.Nous travaillons aussi le coton, la double gaze,le liberty…Un certain nombre de produits proposés vous inciteront au zéro déchet comme les sacs à vrac, les lingettes,les coloriages lavables….Nous serons ravis de vous accueillir et vous faire découvrir notre savoir-faire.L’atelier se situe rue St Martin à St Martin de l’If( Hameau Fréville). .

Fréville 110 Route de Caudebec Saint Martin de l’If 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 81 43 58 valerieponsar@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de printemps

L’événement Exposition de printemps Saint Martin de l’If a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité