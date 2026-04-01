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Exposition de printemps mairie Saint-Vallier

Exposition de printemps mairie Saint-Vallier samedi 18 avril 2026.

Lieu : mairie

Adresse : Salle arts pour tous

Ville : 26240 Saint-Vallier

Département : Drôme

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Vallier

Exposition de printemps

mairie Salle arts pour tous Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Le DIPAS vous invite à découvrir Unnamed où les oeuvres de LOLA QUERE nous emmènent dans le monde de l’illustration.
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mairie Salle arts pour tous Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 37 42 92  dipas.stvallier@gmail.com

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English :

DIPAS invites you to discover Unnamed , where the works of LOLA QUERE take us into the world of illustration.

L’événement Exposition de printemps Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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