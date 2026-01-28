Exposition de Printemps Maison du Parc Val-de-Scie

Exposition de Printemps

Maison du Parc 27 Place de la répubublique Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-07

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-07

L’association Auffay Art et Culture vous invite à découvrir les peintures d’Anne-Marie DENIS lors de cette exposition à la Maison de Parc. .

Maison du Parc 27 Place de la répubublique Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 15 47 22 infos@auffay-art-et-culture.com

