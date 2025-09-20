Exposition de publicités brassicoles Art déco au sein d’un musée Musée français de la Brasserie Saint-Nicolas-de-Port

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Outre la richesse du patrimoine immobilier et des collections culturelles retraçant le savoir-faire brassicole de la région, les visiteurs pourront découvrir, pendant les deux jours, une exposition consacrée aux publicités brassicoles de l’époque Art déco. Par ailleurs, des animations musicales seront proposées le samedi après-midi.

Ses bâtiments remarquables sont classés « monuments historiques » au titre de l’Art déco.

Musée français de la Brasserie 62 rue Charles Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port Saint-Nicolas-de-Port 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 46 95 52 http://www.passionbrasserie.com Après quatre années de travaux, le bâtiment, classé au titre des monuments historiques depuis 1989, a maintenant retrouvé toute sa qualité originelle.

Le musée permet de découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière, avec du matériel traditionnel de brassage datant, tout comme les locaux, de 1931. Installé dans l’ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, qui a cessé son activité en 1986, le musée conserve également une importante collection d’affiches, de plaques émaillées et d’autres objets publicitaires provenant de nombreuses brasseries françaises. Il présente aussi un ensemble de boiseries de l’école de Nancy, du mobilier Art nouveau, ainsi que des vitraux réalisés par Jacques Gruber en 1907 pour la salle de dégustation de la brasserie de Vézelise.

La visite du bâtiment, conçu par l’architecte nancéien Fernand César, permet de découvrir la salle de brassage avec ses magnifiques marmites en cuivre, la chambre à houblon, la salle des machines équipée d’un énorme compresseur à froid, les anciennes glacières où cohabitent les fermenteurs et les tanks de garde, ainsi que le matériel de soutirage. La façade de la tour de brassage présente une mosaïque de J. Chriotofoli représentant le coq triomphant, symbole de la brasserie locale.

© Musée français de la brasserie