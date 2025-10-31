EXPOSITION DE PUZZLE HARRY POTTER Mèze

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Découvrez une collection de puzzles aux couleurs du célèbre sorcier, pour petits et grands fans de Poudlard.Venez vêtus de votre plus belle robe de sorcier pour participer au concours du meilleur déguisement Harry Potter !Inscriptions directement sur place. Infos 06.27.74.99.32 .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 27 74 99 32

English :

Discover a collection of puzzles in the colors of the famous wizard, for young and old Hogwarts fans alike.

German :

Entdecken Sie eine Sammlung von Puzzles in den Farben des berühmten Zauberers, für kleine und große Fans von Hogwarts.

Italiano :

Scoprite una collezione di puzzle con i colori del famoso mago, per i fan di Hogwarts grandi e piccini.

Espanol :

Descubre una colección de puzles con los colores del famoso mago, tanto para los pequeños como para los mayores fans de Hogwarts.

