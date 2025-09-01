Exposition de Quercy Arts Gourdon

Exposition de Quercy Arts Gourdon lundi 1 septembre 2025.

Exposition de Quercy Arts

Eglise des Cordeliers Gourdon Lot

Début : 2025-09-01 14:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-01

Quercy Arts est de retour en l’église des Cordeliers de Gourdon.

19 exposants offriront aux yeux des visiteurs peintures, photos, sculptures du 1er au 7 septembre 2025. Anne Turlais, artiste peintre graveur en sera l’invitée d’honneur et présentera quelques-unes de ses œuvres. .

Eglise des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 86 22 50 27 mmoehring@orange.fr

English :

Quercy Arts returns to the Cordeliers church in Gourdon.

19 exhibitors will present paintings, photos and sculptures from September 1 to 7, 2025

German :

Quercy Arts ist wieder in der Kirche der Cordeliers in Gourdon zu sehen.

19 Aussteller bieten den Augen der Besucher vom 1. bis 7. September 2025 Gemälde, Fotos und Skulpturen an

Italiano :

Quercy Arts torna nella chiesa dei Cordeliers a Gourdon.

19 espositori presenteranno dipinti, fotografie e sculture dall’1 al 7 settembre 2025

Espanol :

Quercy Arts vuelve a la iglesia Cordeliers de Gourdon.

19 expositores mostrarán pinturas, fotos y esculturas del 1 al 7 de septiembre de 2025

