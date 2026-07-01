Exposition de reproductions de cartes postales anciennes, Eglise Saint-Germain l’Auxerrois, Manéglise

Informations pratiques

Exposition de reproductions de cartes postales anciennes Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Eglise Saint-Germain l’Auxerrois Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez Manéglise au début du XXe siècle par une série de retirage de cartes postales d’époque.

Eglise Saint-Germain l’Auxerrois 16 rue des anciens combattants, 76133 Manéglise Manéglise 76133 Seine-Maritime Normandie 02 35 30 09 58 https://www.maneglise.fr/ Eglise du XIIe siècle. Peintures murales XIe et XIVe siècles.

Découvrez Manéglise au début du 20ème siècle par une série de retirage de cartes postales d’époque.

© Mairie de Manéglise