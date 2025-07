Exposition de Romain Lepage Ecuries du quartier Lorge Caen

Exposition de Romain Lepage Ecuries du quartier Lorge Caen jeudi 11 septembre 2025.

Exposition de Romain Lepage

Ecuries du quartier Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 18:30:00

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

Le titre de l’exposition est emprunté au sculpteur Constantin Brancusi qui, alors qu’il quitte précipitamment en 1907 l’atelier d’Auguste Rodin dont il est l’élève, conclut À l’ombre des grands arbres, rien ne pousse . Si cette phrase illustre la difficulté de trouver sa voie au côté de figures imposantes comme l’émancipation du jeune Brancusi face à l’aura de son maître, en la tronquant Romain Lepage révèle, pour sa part, l’influence tutélaire de Brancusi et de certains de ses gratuit contemporains de l’époque moderne. Leurs œuvres et les histoires qui les entourent nourrissent en effet inlassablement son travail. L’exposition prend plus particulièrement pour point de départ le mobilier que Brancusi a construit pour son usage personnel. Traits-d’unions avec les œuvres de son atelier, ces meubles et objets témoignent du lien que l’artiste a toujours créé entre éléments fonctionnels et sculpturaux. Les tabourets de son espace de travail, tantôt socles, tantôt assises ; ses ustensiles de cuisine mais aussi les pavillons d’enceintes pour radio qu’il fabrique lui-même, révèlent la technicité de Brancusi comme sa vision d’une œuvre d’art totale.

Vernissage le jeudi 11 septembre à 18h30.

Le titre de l’exposition est emprunté au sculpteur Constantin Brancusi qui, alors qu’il quitte précipitamment en 1907 l’atelier d’Auguste Rodin dont il est l’élève, conclut À l’ombre des grands arbres, rien ne pousse . Si cette phrase illustre la difficulté de trouver sa voie au côté de figures imposantes comme l’émancipation du jeune Brancusi face à l’aura de son maître, en la tronquant Romain Lepage révèle, pour sa part, l’influence tutélaire de Brancusi et de certains de ses gratuit contemporains de l’époque moderne. Leurs œuvres et les histoires qui les entourent nourrissent en effet inlassablement son travail. L’exposition prend plus particulièrement pour point de départ le mobilier que Brancusi a construit pour son usage personnel. Traits-d’unions avec les œuvres de son atelier, ces meubles et objets témoignent du lien que l’artiste a toujours créé entre éléments fonctionnels et sculpturaux. Les tabourets de son espace de travail, tantôt socles, tantôt assises ; ses ustensiles de cuisine mais aussi les pavillons d’enceintes pour radio qu’il fabrique lui-même, révèlent la technicité de Brancusi comme sa vision d’une œuvre d’art totale.

Vernissage le jeudi 11 septembre à 18h30. .

Ecuries du quartier Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie

English : Exposition de Romain Lepage

The title of the exhibition is borrowed from the sculptor Constantin Brancusi who, on leaving Auguste Rodin?s studio in 1907, concluded: « Nothing grows in the shade of tall trees ». If this sentence illustrates the difficulty of finding one?s way alongside imposing figures, as well as the young Brancusi?s emancipation from the aura of his master, by truncating it Romain Lepage reveals the tutelary influence of Brancusi and some of his gratuitous contemporaries of the modern era. Their works, and the stories that surround them, tirelessly nourish his work. The exhibition takes as its starting point the furniture Brancusi built for his own personal use. A link with the works in his studio, these furnishings and objects testify to the connection the artist always created between functional and sculptural elements. The stools in his workspace, sometimes pedestals, sometimes seats; his kitchen utensils, but also the radio speaker horns he made himself, reveal Brancusi?s technicality and his vision of a total work of art.

Opening Thursday, September 11, 6:30pm.

German : Exposition de Romain Lepage

Der Titel der Ausstellung ist dem Bildhauer Constantin Brancusi entlehnt, der 1907, als er das Atelier von Auguste Rodin, dessen Schüler er war, überstürzt verließ, zu dem Schluss kam: « Im Schatten der großen Bäume wächst nichts ». Wenn dieser Satz die Schwierigkeit illustriert, seinen Weg neben imposanten Figuren zu finden, oder die Emanzipation des jungen Brancusi von der Aura seines Meisters, dann zeigt Romain Lepage, indem er ihn abkürzt, seinerseits den vormundschaftlichen Einfluss von Brancusi und einigen seiner kostenlosen Zeitgenossen der Moderne auf. Ihre Werke und die Geschichten, die sie umgeben, nähren seine Arbeit unermüdlich. Die Ausstellung geht insbesondere von den Möbeln aus, die Brancusi für seinen persönlichen Gebrauch konstruiert hatte. Diese Möbel und Objekte, die sich mit den Werken in seinem Atelier verbinden, zeigen die Verbindung zwischen funktionalen und skulpturalen Elementen, die der Künstler stets geschaffen hat. Die Hocker in seinem Arbeitsbereich, die mal als Sockel, mal als Sitzgelegenheit dienen, seine Küchenutensilien, aber auch die von ihm selbst hergestellten Lautsprecherhörner für Radios, zeigen Brancusis technische Fähigkeiten und seine Vision eines Gesamtkunstwerks.

Vernissage am Donnerstag, den 11. September um 18.30 Uhr.

Italiano :

Il titolo della mostra è preso in prestito dallo scultore Constantin Brancusi che, uscendo dall’atelier di Auguste Rodin nel 1907, concludeva: « Nulla cresce all’ombra degli alberi alti ». Se questa frase illustra la difficoltà di orientarsi tra figure imponenti e l’emancipazione del giovane Brancusi dall’aura del suo maestro, troncandola Romain Lepage rivela l’influenza tutelare di Brancusi e di alcuni suoi liberi contemporanei dell’epoca moderna. Le loro opere e le storie che le circondano sono una costante fonte di ispirazione per il suo lavoro. La mostra prende spunto dai mobili che Brancusi costruiva per uso personale. Legati alle opere del suo studio, questi mobili e oggetti testimoniano il legame che l’artista ha sempre creato tra elementi funzionali e scultorei. Gli sgabelli del suo spazio di lavoro, a volte piedistalli, a volte sedili; gli utensili da cucina, ma anche gli altoparlanti radiofonici realizzati da lui stesso, rivelano le capacità tecniche di Brancusi e la sua visione di un’opera d’arte totale.

Inaugurazione giovedì 11 settembre alle 18.30.

Espanol :

El título de la exposición está tomado del escultor Constantin Brancusi que, al abandonar el taller de Auguste Rodin en 1907, concluyó: « Nada crece a la sombra de los árboles altos ». Si bien esta frase ilustra la dificultad de abrirse camino junto a figuras imponentes, y la emancipación del joven Brancusi del aura de su maestro, al truncarla Romain Lepage revela la influencia tutelar de Brancusi y de algunos de sus contemporáneos libres de la época moderna. Sus obras y las historias que las rodean son una fuente constante de inspiración para su trabajo. La exposición toma como punto de partida los muebles que Brancusi construyó para su uso personal. Vínculo con las obras de su taller, estos muebles y objetos atestiguan el vínculo que el artista siempre creó entre elementos funcionales y escultóricos. Los taburetes de su espacio de trabajo, a veces pedestales, a veces asientos; sus utensilios de cocina, pero también los altavoces de radio que él mismo fabricaba, revelan las habilidades técnicas de Brancusi y su visión de la obra de arte total.

Inauguración el jueves 11 de septiembre a las 18.30 horas.

L’événement Exposition de Romain Lepage Caen a été mis à jour le 2025-07-26 par Calvados Attractivité