Exposition de Romain Weintzem Mange tes morts le 4 Bis Château-Gontier-sur-Mayenne

Exposition de Romain Weintzem Mange tes morts

le 4 Bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-04-03 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10

Exposition d’art contemporain

De la sculpture au design, de l’intime au politique, Romain Weintzem façonne, détourne, s’amuse, tout en traitant de sujets difficiles. Il fait ainsi de l’ironie une arme de résistance face à la noirceur.

Entre attraction et répulsion, comédie et tragédie, l’ambivalence est au cœur du processus créatif de Romain Weintzem. Son amour des mots le pousse à jouer de manière quasi obsessionnelle sur les titres de ses œuvres. Leur puissance évocatrice ne laisse jamais le public douter des intentions de l’artiste. Au travers de ses œuvres, tantôt légères, parfois très sombres, Romain Weintzem nous offre son regard critique sur notre époque troublée et assombrie. À la fois sensible et acerbe, l’œuvre de l’artiste nous amène à reconsidérer le réel sous un nouvel aspect et nous permet d’affronter la dureté du monde sans œillères, avec humour et résolution. Sa vitalité dans la création se veut communicative et transforme sa révolte en une œuvre protéiforme et frappante.

Né en 1987, Romain Weintzem vit et travaille à Fontevraud l’Abbaye.

Exposition visible du 14 mars 2026 au 26 avril 2026

Le 4bis

à partir de 10 ans

entrée gratuite

> Inauguration le samedi 14 mars de 18h à 21h

> Ouverture de l’exposition avant et à l’issue de Subjectif Lune le mardi 17 mars. .

le 4 Bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

Contemporary Art Exhibition

