Exposition de Sabino Puma et Ermite du Bois Galerie des Loges Galerie des Loges Fontenay-le-Comte

Galerie des Loges 38 rue des Loges Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-19

La Galerie des Loges et l’Association ART 39 vous invite à venir voir et partager l’exposition de Sabino PUMA , peintre et ERMITE du BOIS, sculpteur.

Les œuvres exposées seront une ouverture aux voyages et aux sensations…

Mélange de parfums et de formes imaginaires, d’images et de vies sorties de forêts luxuriantes, un exotisme sensoriel.

Le vernissage aura lieu et en présence des artistes, le vendredi 04 Juillet à partir de 18h00.

Une démonstration et un atelier seront proposés par Sabino Puma.

Ceux-ci auront une durée d’environ 4h et se dérouleront le Mercredi 09 Juillet 2025 le matin à partir de 9h00.

Si vous êtes intéressé pour y participer, signalez-vous lors du vernissage, ou contactez le 06 08 16 09 81.

Horaires d’ouverture :

– mercredis, jeudis, vendredis de 15h à 18h30.

– samedis de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.

Entrée libre. .

English :

Galerie des Loges and Association ART 39 invite you to come and see and share the exhibition by Sabino PUMA , painter and ERMITE du BOIS, sculptor.

German :

Die Galerie des Loges und der Verein ART 39 laden Sie ein, die Ausstellung von Sabino PUMA , Maler, und ERMITE du BOIS, Bildhauer, zu sehen und zu teilen.

Italiano :

La Galerie des Loges e l’Associazione ART 39 vi invitano a visitare e condividere la mostra di Sabino PUMA , pittore e ERMITE du BOIS, scultore.

Espanol :

La Galerie des Loges y la Asociación ART 39 le invitan a venir a ver y compartir la exposición de Sabino PUMA , pintor y ERMITE du BOIS, escultor.

