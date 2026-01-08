Exposition de Sacha Bonté sur la piste des black indians Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz
Exposition de Sacha Bonté sur la piste des black indians
mercredi 11 février 2026.
Exposition de Sacha Bonté sur la piste des black indians
Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11 au 2026-03-02
Suivez l’exposition photos Sur la piste des Black Indians aux Moutiers-en-Retz et plongez au cœur du Mardi Gras de La Nouvelle-Orléans.
Se réinventer le temps d’une fête
Issus des quartiers noirs et populaires de La Nouvelle-Orléans, les Black Indians profitent du Mardi Gras pour endosser des rôles puissants et symboliques Big Chief, Big Queen, Spyboy, Flagboy ou Wildman. Une manière de s’affirmer, de se réinventer et de faire vivre une tradition collective et spectaculaire.
Regards photographiques sur une culture vivante
À travers ses photographies, Sacha Bonté capture l’énergie, la fierté et la beauté de ces tribus urbaines. Réalisée lors du Mardi Gras 2023, à la sortie du Tipitina’s avec le Big Chief Juan Pardo & The Golden Comanches, l’exposition donne à voir une culture vibrante et contemporaine, accessible à tous.
Entrez dans les rues de La Nouvelle-Orléans et laissez-vous porter par la force visuelle et humaine de cette tradition unique.
Informations pratiques
Animation gratuite
Tout public
Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr
English :
Follow the photo exhibition On the Trail of the Black Indians in Les Moutiers-en-Retz and plunge into the heart of New Orleans Mardi Gras.
