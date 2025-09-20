Exposition – De saint Antoine de Padoue à Carlo Agutis Église Saint-Germain Saint-Germain-en-Laye

Exposition – De saint Antoine de Padoue à Carlo Agutis Église Saint-Germain Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir une série de panneaux descriptifs présentant la vie de saints vénérés dans la paroisse.

Église Saint-Germain 4 place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France La paroisse Saint-Germain tient son nom du petit monastère autour duquel un village se construisit au XIe siècle. Les moines du prieuré fondé en 1028 mirent leur fondation sous la protection de saint Germain, évêque de Paris. L'actuelle église est construite à l'emplacement de ce prieuré. Louis XV en posa la première pierre, mais elle ne fut achevée qu'en 1827.

Exposition « De saint Antoine de Padoue à Carlo Agutis »

