Exposition de saison des Artistes Laonnois à Laon Laon
Exposition de saison des Artistes Laonnois à Laon Laon dimanche 17 mai 2026.
Laon
Exposition de saison des Artistes Laonnois à Laon
Rempart de la Couloire Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-18 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20
Juste à côté de la Porte d’Ardon à Laon, vous ne pouvez pas les rater !
Comme chaque année, chacun des artistes de l’association occupera la galerie durant toute la saison sur le principe un artiste différent à retrouver chaque semaine de mai à septembre !
RV donc chaque jour Galerie Meignaud, à côté de la Porte d’Ardon, de 10h à 19h ! (accès gratuit) .
Rempart de la Couloire Laon 02000 Aisne Hauts-de-France artistes-laonnois@hotmail.fr
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English :
Right next to the Porte d’Ardon in Laon, you can’t miss them!
L’événement Exposition de saison des Artistes Laonnois à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays de Laon
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