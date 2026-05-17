Laon

Exposition de saison des Artistes Laonnois à Laon

Rempart de la Couloire Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-18 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20

Juste à côté de la Porte d’Ardon à Laon, vous ne pouvez pas les rater !

Comme chaque année, chacun des artistes de l’association occupera la galerie durant toute la saison sur le principe un artiste différent à retrouver chaque semaine de mai à septembre !

RV donc chaque jour Galerie Meignaud, à côté de la Porte d’Ardon, de 10h à 19h ! (accès gratuit) .

Rempart de la Couloire Laon 02000 Aisne Hauts-de-France artistes-laonnois@hotmail.fr

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English :

Right next to the Porte d’Ardon in Laon, you can’t miss them!

L’événement Exposition de saison des Artistes Laonnois à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays de Laon