EXPOSITION DE SANTESTEBAN Agde
3 Place Molière Agde Hérault
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-31
2025-12-12
Exposition de peintures.
Une maison de fous existe à Pomerols dans l’Hérault.
C’est une immense baraque-capharnaüm, qui est un Hymne à la peinture, l’architecture, l’écriture, le dessin, seule la musique n’y est pas pratiquée, mais trés écoutée.
Tout y est représenté l’art brut, l’art abstrait, l’art figuratif, surréalisme, la sculpture.
Tout cela orchestré par 4 noms LEFÈBVRE, DE SANTESTEBAN, FRANCK.L, G.KARCHNER en fait le père & le fils.
La maladie est présente, le fils est autiste, le père cardiaque et collectionneur invétéré.
Les grands vins sont présents les havanes , la cuisine y tient une place primordiale.
Nos passions la Beauté, la Tendresse, l’Amour, la Fête & la Création.
> Vernissage Vendredi 12 décembre 18h
> Infos 06.81.08.16.37
3 Place Molière Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 81 08 16 37
English :
Painting exhibition.
