EXPOSITION DE SANTESTEBAN

3 Place Molière Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-12

Exposition de peintures.

#EXPO

Une maison de fous existe à Pomerols dans l’Hérault.

C’est une immense baraque-capharnaüm, qui est un Hymne à la peinture, l’architecture, l’écriture, le dessin, seule la musique n’y est pas pratiquée, mais trés écoutée.

Tout y est représenté l’art brut, l’art abstrait, l’art figuratif, surréalisme, la sculpture.

Tout cela orchestré par 4 noms LEFÈBVRE, DE SANTESTEBAN, FRANCK.L, G.KARCHNER en fait le père & le fils.

La maladie est présente, le fils est autiste, le père cardiaque et collectionneur invétéré.

Les grands vins sont présents les havanes , la cuisine y tient une place primordiale.

Nos passions la Beauté, la Tendresse, l’Amour, la Fête & la Création.

> Vernissage Vendredi 12 décembre 18h

> Infos 06.81.08.16.37

#EXPO .

3 Place Molière Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 81 08 16 37

English :

Painting exhibition.

#EXPO

L’événement EXPOSITION DE SANTESTEBAN Agde a été mis à jour le 2025-12-02 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE