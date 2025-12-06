Exposition de sculpteurs sur métal

Salle C Centre Toufaire Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-06

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-06

Quatre artistes ferrailleurs d’art présentent leurs oeuvres.

.

Salle C Centre Toufaire Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 16 28 42 85

English :

Four scrap metal artists present their work.

L’événement Exposition de sculpteurs sur métal Châteaudun a été mis à jour le 2025-11-26 par OT GRAND CHATEAUDUN