Exposition de sculpteurs sur métal Châteaudun
Exposition de sculpteurs sur métal Châteaudun samedi 6 décembre 2025.
Exposition de sculpteurs sur métal
Salle C Centre Toufaire Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-06
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-06
Quatre artistes ferrailleurs d’art présentent leurs oeuvres.
.
Salle C Centre Toufaire Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 16 28 42 85
English :
Four scrap metal artists present their work.
L’événement Exposition de sculpteurs sur métal Châteaudun a été mis à jour le 2025-11-26 par OT GRAND CHATEAUDUN