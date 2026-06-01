Boiscommun

EXPOSITION DE SCULPTURE EN PLEINE NATURE

9 Impasse de la Gare Boiscommun Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Stéphanie Viau et les Ateliers de la Gare organisent une exposition de sculpture en pleine nature le samedi 27 juin 2026 à Boiscommun. De 17h à 19h, l’événement invite le public à découvrir gratuitement les œuvres en argile réalisées par les artistes en herbe de la saison.

L’art s’invite au jardin dans le Loiret ! Les Ateliers de la Gare convient le public à une magnifique exposition de sculpture en pleine nature le samedi 27 juin 2026, de 17h à 19h. Installée au 9 Impasse de la Gare à Boiscommun , cette manifestation originale met en lumière le travail de toute une année.

Les visiteurs déambulent dans un cadre verdoyant pour admirer les créations uniques des artistes en herbe de la promotion 2025/2026, issues du cours de modelage sur argile dispensé par Stéphanie Viau. Entièrement gratuit et ouvert à tous, ce rendez-vous culturel propose une parenthèse poétique et inspirante, idéale pour échanger avec les sculpteurs locaux. Une belle occasion de découvrir le potentiel artistique du territoire de Boiscommun au début de l’été. .

9 Impasse de la Gare Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 75 02 78 ateliersdelagare@free.fr

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English :

Stéphanie Viau and Ateliers de la Gare are organizing a nature sculpture exhibition on Saturday, June 27, 2026 in Boiscommun. From 5pm to 7pm, the event invites the public to discover the clay works created by this season’s budding artists, free of charge.

L’événement EXPOSITION DE SCULPTURE EN PLEINE NATURE Boiscommun a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GRAND PITHIVERAIS