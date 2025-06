Exposition de sculpture et peinture Pleumeur-Bodou 11 juillet 2025 10:30

Exposition de sculpture et peinture Chapelle de Saint-Uzec Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor

Début : 2025-07-11 10:30:00

fin : 2025-07-25 12:30:00

2025-07-11

Guillaume Fichet Sculpteur depuis 30 ans , s’essayant à la matière bois, terre, métal, céramique…

« Depuis mon enfance où, gamin, je prenais de la terre pour façonner des dinosaures » .

Parcours

Autodidacte pour l’ essentiel avec un premier métier tailleur de pierre en monuments historiques, et une formation Histoire de l’Art ,

» C’est le langage qui m’a permis, au fil du temps, de me dire, d’écrire par le volume ce que les mots ne peuvent qu’effleurer .

Passeur entre pensée et acte, abstraction et réalité »

Nickquo Bercé dans le monde des dessins animés depuis son enfance , Nicolas Boucher découvre le pouvoir du crayon dès l’age de 13 ans et n’a de cesse de partager sa vision du monde .

Diplômé des Beaux Arts de Bourges et de Châteauroux , puis études de graphisme , il gagne le concours du prix du plus jeune prometteur de son département ainsi qu’un prix de peinture et mosaïque au Salon de la Rochelle. Aplats de couleurs sur motifs décoratifs , un contraste sur des paradoxes de notre époque.

« Ayant commencé par le rouge , « car le rouge, c’est le sang, c’est la vie ! », je suis passé au bleu qui, pour moi, est le social , le bleu de travail , sans omettre le vert , la nature si éblouissante qui nous entoure « . .

Chapelle de Saint-Uzec

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

