Exposition de sculpture Zagorski et écoliers de Maël-Carhaix Bibliothèque Municipale Maël-Carhaix
Exposition de sculpture Zagorski et écoliers de Maël-Carhaix Bibliothèque Municipale Maël-Carhaix samedi 10 janvier 2026.
Exposition de sculpture Zagorski et écoliers de Maël-Carhaix
Bibliothèque Municipale 5 Place du Centre Maël-Carhaix Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-10
Exposition à la Bibliothèque Municipale de Maël-Carhaix
Sergej Zagorski a montré ses sculptures fantastiques aux élèves et les a initié au modelage sur des supports naturels ramassés dans la campagne bretonne. Les résultats ont dépassé ses attentes. L’exposition est le reflet de cette expérience
Org. Le Chaudron des Arts .
Bibliothèque Municipale 5 Place du Centre Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 73 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition de sculpture Zagorski et écoliers de Maël-Carhaix Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Kreiz Breizh