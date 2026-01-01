Exposition de sculpture Zagorski et écoliers de Maël-Carhaix Bibliothèque Municipale Maël-Carhaix

Exposition de sculpture Zagorski et écoliers de Maël-Carhaix

Bibliothèque Municipale 5 Place du Centre Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-10

Exposition à la Bibliothèque Municipale de Maël-Carhaix

Sergej Zagorski a montré ses sculptures fantastiques aux élèves et les a initié au modelage sur des supports naturels ramassés dans la campagne bretonne. Les résultats ont dépassé ses attentes. L’exposition est le reflet de cette expérience

Org. Le Chaudron des Arts .

Bibliothèque Municipale 5 Place du Centre Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 73 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de sculpture Zagorski et écoliers de Maël-Carhaix Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Kreiz Breizh