Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de sculptures bois et bronze Place de l’église Montaut

Exposition de sculptures bois et bronze

Exposition de sculptures bois et bronze Place de l’église Montaut samedi 22 novembre 2025.

Exposition de sculptures bois et bronze

Place de l’église 24 Rue Torte Montaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-11-22

Une centaine de sculptures en bois et en bronze réalisées par Christian Delacoux à découvrir !   .

Place de l’église 24 Rue Torte Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 98 51 26  christian@delacoux.com

English : Exposition de sculptures bois et bronze

German : Exposition de sculptures bois et bronze

Italiano :

Espanol : Exposition de sculptures bois et bronze

L’événement Exposition de sculptures bois et bronze Montaut a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay