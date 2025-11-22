Exposition de sculptures bois et bronze Place de l’église Montaut
Exposition de sculptures bois et bronze Place de l’église Montaut samedi 22 novembre 2025.
Exposition de sculptures bois et bronze
Place de l’église 24 Rue Torte Montaut Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-11-22
Une centaine de sculptures en bois et en bronze réalisées par Christian Delacoux à découvrir ! .
Place de l’église 24 Rue Torte Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 98 51 26 christian@delacoux.com
English : Exposition de sculptures bois et bronze
German : Exposition de sculptures bois et bronze
Italiano :
Espanol : Exposition de sculptures bois et bronze
L’événement Exposition de sculptures bois et bronze Montaut a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay