Exposition de sculptures bois et bronze Place de l’église Montaut

Exposition de sculptures bois et bronze

Place de l'église 24 Rue Torte Montaut Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-11-22

fin : 2025-12-21

2025-11-22

Une centaine de sculptures en bois et en bronze réalisées par Christian Delacoux à découvrir ! .

Place de l'église 24 Rue Torte Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 98 51 26 christian@delacoux.com

