Exposition de sculptures bois Mathieu Dupuy cabane 14 Le Château-d’Oléron

Exposition de sculptures bois Mathieu Dupuy

cabane 14 Rue du fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-06

Secret des Bois . Sculpture en bois d’univers miniatures et oniriques .

cabane 14 Rue du fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 89 71 56 mathieu.secretdesbois@gmail.com

English : Wood sculpture exhibition Mathieu Dupuy

Secret des Bois . Wooden sculptures of miniature, dreamlike worlds.

