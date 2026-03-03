Exposition de sculptures bois Mathieu Dupuy cabane 14 Le Château-d’Oléron
Exposition de sculptures bois Mathieu Dupuy cabane 14 Le Château-d’Oléron lundi 6 avril 2026.
Exposition de sculptures bois Mathieu Dupuy
cabane 14 Rue du fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-06
Secret des Bois . Sculpture en bois d’univers miniatures et oniriques .
.
cabane 14 Rue du fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 89 71 56 mathieu.secretdesbois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Wood sculpture exhibition Mathieu Dupuy
Secret des Bois . Wooden sculptures of miniature, dreamlike worlds.
L’événement Exposition de sculptures bois Mathieu Dupuy Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes