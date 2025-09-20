Exposition de sculptures dans la halle circulaire La Maison du Vitrail d’Armance Ervy-le-Châtel

Exposition de sculptures dans la halle circulaire La Maison du Vitrail d’Armance Ervy-le-Châtel samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez découvrir la halle circulaire du XIXᵉ siècle d’Ervy-le-Châtel. Au rez-de-chaussée, vous trouverez l’installation de Raymond Delepierre, artiste sonore. À l’étage, vous découvrirez l’exposition de sculptures de Sylvie Storme. Sylvie Storme est une artiste malvoyante : il est donc possible de toucher les œuvres durant l’exposition.

La Maison du Vitrail d’Armance Place du marché, 10130 Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est 03 25 41 47 60 https://lamaisonduvitraildarmance.ellohaweb.com/ https://www.facebook.com/LaMaisonduVitraildArmance La Maison du Vitrail d’Armance évoque et met en valeur le patrimoine verrier local. En relation avec la Cité du Vitrail de Troyes, ce lieu apporte une notoriété historique, artistique et culturelle au territoire.

La Maison du Vitrail est installée dans le bâtiment de l’ancienne prison d’Ervy-le-Châtel. Construite en 1835, celle-ci fut utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle permet de comprendre les étapes de création et de restauration des vitraux, ainsi que la symbolique et l’histoire de ceux de l’église Saint-Pierre-ès-Liens.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Emeline Durousseau