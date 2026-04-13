Exposition de sculptures dans le jardin de Bigna et atelier terre, Le jardin de Bigna, Oullins

Exposition de sculptures dans le jardin de Bigna et atelier terre 6 et 7 juin Le jardin de Bigna Métropole de Lyon

limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans le cadre de notre exposition en duo, nous proposerons dans le jardin un atelier de découverte de la terre, samedi et dimanche à 15 heures

Le jardin de Bigna 83 rue du Perron 69600 Oullins Oullins 69600 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0785443114 http://https:/mhvallade.wixsite.com/sculpture http://mh.vallade.h_sculpture Petit jardin privé en face du Lycée Saint-Thomas d’Aquin Métro B Oullins centre, Bus C10 Oullins Mairie,C7 Oullins cimetière

Dans le cadre de notre exposition en duo, nous proposerons dans le jardin un atelier de découverte de la terre, samedi et dimanche à 15 heures

©MH Vallade