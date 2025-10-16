Exposition de sculptures de Philippe Le Guillou Galerie Barissardo La Ciotat

Exposition de sculptures de Philippe Le Guillou Galerie Barissardo La Ciotat jeudi 16 octobre 2025.

Exposition de sculptures de Philippe Le Guillou

Du 16/10 au 13/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Le dimanche de 10h30 à 13h.

Vernissage de l’exposition le jeudi 16 octobre de 16h à 19h. Galerie Barissardo 7 rue Canolle La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-16

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-10-16

La galerie Barissardo vous invite à admirer cette nouvelle exposition d’une quinzaine d’œuvres réalisées par l’artiste Philippe Le Guillou et dont le thème est l’énergie sous toutes ses formes.

Philippe Le Guillou décrit sa manière d’appréhender l’art de la sculpture comme une confrontation quasi alchimique avec les matériaux.

Il produit des œuvres précises et techniques au moyen d’assemblages et d’associations de matériaux. De ces tableaux-sculptures, emprunts d’une présence magnétique, irradie une énergie subtile questionnant sur les mystères originels.. .

Galerie Barissardo 7 rue Canolle La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 29 99 41 galeriebarissardo@outlook.fr

English :

The Barissardo Gallery invites you to admire this new exhibition of some fifteen works by artist Philippe Le Guillou, whose theme is energy in all its forms.

German :

Die Galerie Barissardo lädt Sie ein, diese neue Ausstellung mit rund fünfzehn Werken des Künstlers Philippe Le Guillou zu bewundern, deren Thema die Energie in all ihren Formen ist.

Italiano :

La galleria Barissardo vi invita ad ammirare questa nuova mostra di una quindicina di opere realizzate dall’artista Philippe Le Guillou, il cui tema è l’energia in tutte le sue forme.

Espanol :

La galería Barissardo le invita a admirar esta nueva exposición de una quincena de obras realizadas por el artista Philippe Le Guillou, cuyo tema es la energía en todas sus formas.

L’événement Exposition de sculptures de Philippe Le Guillou La Ciotat a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de La Ciotat