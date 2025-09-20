Exposition de sculptures de Valérie Barrault Dry

Exposition de sculptures de Valérie Barrault

Château du Bouchet Dry Loiret

Une exposition de Valérie Barrault à découvrir au Château du Bouchet !

L’artiste sculptrice Valérie Barrault a collaboré avec les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école Notre-Dame à Cléry-Saint-André autour du thème de la terre nourricière. Inspirés par l’œuvre de Giuseppe Arcimboldo, les élèves ont utilisé fruits et légumes sculptés pour créer des œuvres artistiques. Les plus jeunes ont fabriqué des pommes exprimant différentes émotions et une roue des saisons en fruits d’argile. Les plus grands ont conçu des portraits en argile enrichis d’éléments naturels, liant harmonieusement créativité et nature. Ce projet a permis de conjuguer l’univers artistique de Valérie Barrault avec l’imagination des enfants. Lisa Marin, chargée de mission à l’OFB, a également apporté un appui pédagogique sur le thème. .

Château du Bouchet Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire

