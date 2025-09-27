Exposition de sculptures: échos intimes Rue de la République Pornic

Exposition de sculptures: échos intimes Rue de la République Pornic samedi 27 septembre 2025.

Rue de la République Maison du Chapitre Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-30 19:00:00

2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

Exposition du sculpteur Lambert.

Le travail de sculpteur s’inscrit dans cet espace naturel qui nous est proposé, faisant de l’artiste un acteur de l’élément vivant. Sans le forcer, le processus de création se déroule dans le plaisir et la puissance, la persévérance mais sans violence. Il fait appel à une réécriture, le remodelage d’un autre alphabet, celui de la poésie nomade. .

Rue de la République Maison du Chapitre Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

English :

Exhibition by sculptor Lambert.

German :

Ausstellung des Bildhauers Lambert.

Italiano :

Mostra dello scultore Lambert.

Espanol :

Exposición del escultor Lambert.

