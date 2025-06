EXPOSITION DE SCULPTURES ET D’AQUARELLES DE FRANçOISE JAMMAUD ET MICHELINE KROENER Office de Tourisme Maine Saosnois Bonnétable 2 juillet 2025 07:00

Sarthe

EXPOSITION DE SCULPTURES ET D'AQUARELLES DE FRANçOISE JAMMAUD ET MICHELINE KROENER
Office de Tourisme Maine Saosnois
1 rue d'Isly
Bonnétable
Sarthe

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-31

2025-07-02

Venez découvrir cette double exposition artistique au Jardin Potager

de Micheline Kroener, aquarelliste et calligraphe et Françoise Jammaud, sculptrice

Le temps libre de la retraite dans ma campagne sarthoise, à Torcé-en-Vallée, m’a permis de découvrir la magie de l’aquarelle et d’apprivoiser plumes et pinceaux. Plus récemment, la calligraphie a enrichi mon plaisir de jouer avec la couleur et les mots du poète, et… de partager émotions et rêveries. J’aime transmettre ces passions artistiques à plusieurs reprises aux Automnales de Bonnétable, aux Pictoires de René, à Plumes et Pinceaux au Mans et à Talents d’art à Saint-Calais.

Micheline Kroener

« L’élément Terre fait partie de moi.

Parisienne de naissance, je suis venue m’enraciner dans la campagne sarthoise en 2015. J’ai toujours été attirée par l’art avec une prédilection pour l’argile. En 2008, j’ai eu la chance que ma route croise celle de Françoise, une femme formidable, qui m’a acceptée dans le groupe de modelage qu’elle animait en région parisienne. Mon aventure avec la terre avait commencé.

Retraitée je me suis installé dans la Sarthe et je me suis initiée à la sculpture sur pierre quelques années. En 2019 je suis retournée à mes premières amours et j’ai repris le modelage de l’argile. Le geste était là, les mains n’avaient pas oublié. »

Françoise Jammaud

Exposition visible à l'Office de Tourisme Maine Saosnois de Bonnétable (Jardin Potager) du 2 au 31 juillet 2025

Entrée libre –

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h .

Office de Tourisme Maine Saosnois 1 rue d’Isly

Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

